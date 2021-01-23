В Пскове депутат областной думы Лев Шлосберг сообщил, что задержан на акции в поддержку Навального

Полиция задержала депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга на несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального. Об этом он сам сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Мы шли вместе с женой. Ко мне подошли сотрудники полиции и провели в автобус. Они не представились и причину задержания не указали. Никаких документов также предъявлено не было», — рассказал Л.Шлосберг.

Он добавил, что с ним в автозаке находятся несколько человек. «Очевидно, мы едем в отдел полиции. Пока не знаем, в какой. Но ситуация совершенно дикая. В Пскове не было ни одного силового действия — вообще никаких нарушений общественного порядка. Эти задержания — полностью незаконные, от начала и до конца», — подчеркнул Шлосберг. Он также сообщил, что в несанкционированной акции в Пскове приняли участие порядка 2000 человек.