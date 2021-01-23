ОВД-Инфо: Число задержанных на акциях протеста в России выросло до 863

По данным ОФД-Инфо, на акции в поддержку Навального задержаны; в Москве -191 чел., в целом по России — 863. Среди задержанных – супруга Алексея Навального Юлия, сотрудник ФБК (российские власти считают организацию иностранным агентом) Любовь Соболь, псковский депутат Лев Шлосберг.