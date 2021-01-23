Юлия Навальная задержана в Москве на улице Большая Дмитровка, сообщил ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко. Супруга политика пришла в Москве на несанкционированную акцию в Москве в поддержку своего мужа Алексея Навального.

Ранее сегодня на Пушкинской площади была задержана соратница политика Любовь Соболь. По оценке МВД, на Пушкинской площади 4 тысячи протестующих. По данным наших корреспондентов, десятки тысяч. По подсчетам портала ОВД-Инфо, в Москве задержан 191 человек, по всей России – 863.