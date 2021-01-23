ТАСС: Участники акции на Пушкинской площади напали на двух полицейских

Участники акции на Пушкинской площади, как передает ТАСС, напали на двух полицейских. По сведениям агентства, с девушки полицейской попытались сорвать бронежилет, другого силовика сильно толкнули. МВД России пообещало расследовать «каждый факт провокационных действий» против полицейских на сегодняшних протестных акциях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
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