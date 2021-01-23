Дептранс: Власти Москвы обвиняют участников несанкционированных акций в умышленном блокировании движения транспорта

Власти Москвы обвиняют участников несанкционированных акций в умышленном блокировании движения транспорта. Во всяком случае, так утверждают в Департаменте транспорта столицы. Отмечается также, что скопление манифестантов на тротуарах, в подземных переходах и переходах метро мешает пешеходному движению.