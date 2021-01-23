«Медиазона»: на Пушкинской площади люди встали в сцепку, снесли ограждения и бросаются снежками в силовиков

Как передает сайт «Медиазона», на Пушкинской площади люди встали в сцепку перед памятником Пушкину, снесли ограждения и бросаются снежками в силовиков. Полиция перекрывает переулки, ведущие к Тверской улице: уже огородили Камергерский, напротив собираются перекрывать Газетный.