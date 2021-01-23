На несанкционированной акции в поддержку Навального продолжаются задержания

На несанкционированной акции в поддержку Навального, в которой принимает участие несколько тысяч человек, продолжаются задержания — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

По словам корреспондента, сейчас на Пушкинской площади на акции в поддержку Алексея Навального собралось несколько тысяч людей. Собравшиеся кричат «Позор», «Путин – вор!», «Свободу политзаключенным!», «Свободу Навальному!». Задержания участников акции продолжаются на Тверской улице, где омоновцы дубинками временами избивают людей наотмашь. Задержания проходят волнами после провокаций со стороны неизвестных, кто кидает снежки в сторону полицейских.

Толпа, по словам корреспондента, стоит плотно, и все проходит более или менее мирно. Проезжающие автомобили в знак солидарности сигналят участникам акции. Как подчеркнул корреспондент, детей на акции замечено не было. «Средний возраст визуально – 80-90% люди от 20-25 до 30 лет. Я не увидел детей на акции или школьников. В мероприятии также принимают участие пенсионеры». – отметил он.

Сегодня в нескольких крупных городах России проходят несогласованные митинги и шествия в защиту оппозиционера Алексея Навального. В списке городов, жители которых решили пройтись по центральным улицам — Санкт-Петербург. Власти Северной столицы шествие, которое должно стартовать от Сенатской площади, не согласовали.