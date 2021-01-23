В Петербурге люди возвращаются на Сенатскую площадь, откуда полицейские вытеснили их полчаса назад

В Петербурге огромное количество людей массово возвращаются на Сенатскую площадь, откуда полицейские выдавили их полчаса назад, на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального. Как рассказал корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», полицейские при этом не воспрепятствуют прохождению людей на площадь.

Полиция зачищает территорию, но несмотря на этом, люди группами по сто человек возвращаются на Сенатскую площадь. Ранее эту площадь полицейские зачистили, но гигантская толпа стала двигаться от Исаковского собора обратно. Все прилегающие улицы к Сенатской площади заполнены толпами участников акции.

На улицах заграждения лежат на земле, что затрудняет движение людям. Сотрудники полиции, по словам корреспондента, по-видимому, не достаточно были готовы к такому количеству людей. Метро ближайшее закрыли на входи на выход. По периметру на площади стоят сотрудники Росгвардии, ОМОНа в полном обмундировании с щитами, бронежилетами. Но при этом они не препятствуют, чтобы люди зашли на Сенатскую площадь.

Сегодня в нескольких крупных городах России проходят несогласованные митинги и шествия в защиту оппозиционера Алексея Навального. В списке городов, жители которых решили пройтись по центральным улицам — Санкт-Петербург. Власти Северной столицы шествие, которое должно стартовать от Сенатской площади, не согласовали.