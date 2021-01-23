Суд в Новосибирске арестовал на 28 суток координатора штаба Навального, депутата горсовета Сергея Бойко

Он признан виновным в повторной организации несогласованной массовой акции, передает «Интерфакс». Бойко был задержан накануне. Ранее была арестована на 9 суток пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и на 10 суток был арестован соратник Навального Георгий Албуров. Поводом стали призывы выйти на акции протеста.