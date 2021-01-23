На фоне массовых акций протеста по всей стране в работе крупнейших операторов связи наблюдаются сбои

При этом в самих компаниях это отрицают.

Сбои еще несколько часов назад начались у «Билайна», причем во многих крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. На качество интернета жалуются абоненты и других операторов «большой тройки» — ТМС и Мегафона, а также клиенты Ростелекома и Tele2. Сообщения о сбоях фиксирует в частности портал Downdetector. Это происходит на фоне протестных акций в поддержку политика Алексея Навального, которые проходят сегодня в десятках городов. Они не согласованы с властями.

О том, что связь работает нестабильно, сообщают в частности журналисты, освещающие митинги. При этом операторы связи утверждают, что с их стороны никаких проблем нет. Так, например, «Билайне» подчеркнули, что сообщения о сбоях не соответствуют действительности, лишь в отдельных районах наблюдается возросшая нагрузка на сети. В МТС заявили, что сеть работает в обычном режиме, но в местах скопления людей скорость интернета может быть снижена. В Ростелекоме также подчеркивают, что их сеть работает в штатном режиме.

На протяжении последних трех часов пользователи также испытывают трудности с доступом к соцсети Twitter и мессенджеру Discord.