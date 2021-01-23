Корреспондент «Эха»: Более 50 человек задержаны на несанкционированной акции в поддержку Навального в Петербурге

Более 50 человек задержаны на несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Около 50 человек задержали в Петербурге еще до начала несанкционированной акции, которая проходит на Сенатской площади. При этом люди официально не называются задержанными — полицейские говорят, что отправляют их на проверку. Перед подсадкой в автозак всех досматривают с металлоискателями и изучают содержимое их рюкзаков.

Также были задержаны журналисты. В частности, фотограф «Медиазоны» Давид Френкель сообщил «Эху Москвы», что его взяли просто так, а на вопрос, за что, полиция заявила, что у «Медиазоны» нет аккредитации на это мероприятие. Причем до этого сотрудники МВД выдали ему желтую жилетку с надписью «Пресса».

На Сенатской площади находятся порядка 500 сотрудников ОМОНа, несколько десятков автозаков и практически нет протестующих — они лишь пытаются подойти к площади, которая полностью огорожена со всех сторон. В связи с этим многие активисты собираются на ступенях здания Конституционного суда, который находится здесь же, но примерно раз