«Апология протеста»: Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после акции в поддержку Алексея Навального

Его адвокат говорит, что всех задержанных вывели из камер и развели по кабинетам и собираются допрашивать в качестве свидетелей. По данным портала «ОВД-Инфо», во Владивостоке задержали около 30 человек. Протестовать вышли, по оценке мэрии, 500 человек, по словам местных журналистов, до 3 тысяч.