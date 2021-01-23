«ОВД-Инфо»: Около 330 человек задержано к этой минуте в России на акциях в поддержку Алексея Навального

Это данные почти по 40 городам. При этом в Москве в этом списке пока только 4 человека. Задержали в том числе блогера Илью Варламова.

Наши корреспонденты на Пушкинской площади в Москве сообщают, что задержания там начались примерно час назад и силовики активно забирают людей в автозаки. Задержания носят внезапный характер, передают корреспонденты, – людей забирают безо всяких оснований. Некоторые полицейские указывают на определенных людей, после чего их задерживают. Одних просто провожают к автозаку, других – берут под руки. Одного человека при задержании ударили головой об окно автозака. В центре Пушкинской площади людей немного, детей и старшеклассников почти нет – в основном здесь граждане средних лет. По оценке наших журналистов, на площади примерно около 300 человек. Лозунгов не слышно. Люди стоят и ничего не делают, но полиция задерживает по несколько человек каждую минуту. Задержания проходят сейчас и в Петербурге.

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