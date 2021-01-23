Уполномоченный по правам ребенка: во Владивостоке митингующие выстроили детей в живую цепь

Уполномоченный по правам ребенка на своей странице в Фейсбуке написала, что во Владивостоке во время несанкционированной акции митингующие выстроили детей в живую цепь и из-за их спин бросали в ОМОН дорожные конусы.

В интервью же «Эху» корреспондент газеты «Дальневосточные Ведомости» Валерия Федоренко рассказал, что взрослые участники мероприятия наоборот просили детей разойтись.

Федоренко добавила, что для того, чтобы писать такие заявления, Анна Кузнецова должна была сама присутствовать на этом мероприятии.