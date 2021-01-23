ОВД.Инфо: Около 250 человек к этому моменту задержаны на акциях протеста, которые сегодня проходят по всей стране

Власти считают митинги незаконными, их разгоняют силовики.

К акциям протеста по всей России готовились не только их участники, но и силовики. В ряде городов они еще с утра начали перекрывать улицы, и задерживать активистов и даже журналистов. На самих акциях, которые уже завершились на Дальнем Востоке, хватают всех, в Благовещенске, например, даже случайных прохожих, во Владивостоке – несовершеннолетних. По данным ОВД-Инфо, самые масштабные задержания к этому моменту прошли в Новосибирске, где в акции приняли участие несколько тысяч человек – там а в отделения доставили более полусотни демонстрантов.

В Хабаровске, там вышло несколько тысяч человек, акция не обошлась без стычек с полицией, и сопровождалась весьма необычными формами протеста, рассказал Эху местный журналист Сергей Мингазов.

В Хабаровске, по данным СМИ, в итоге также задержали около 40 человек. В Якутске, несмотря на пятидесятиградусный мороз, на акцию вышли не менее 300 человек, там в отделения доставили 13 человек. Задержания, сообщает ОВД-инфо, прошли более чем в 30 городах, где-то полиция забирала несколько человек, но в крупных городах, как правило речь идет о десятках задержанных. Участники акций жалуются на применение силы со стороны силовиков. При этом в ряде городов, где митинги уже завершились или все еще продолжаются, полиция пока не вмешивалась в происходящее – так, например, в Екатеринбурге, где по городу идет колонна из 5 тысяч человек, силовиков в принципе мало, протестующим они не мешают.

Также стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении 20-летнего новосибирца по статье о призывах к массовым беспорядкам и погромам.