Пользователи из России на фоне протестов жалуются на проблемы со связью у ряда операторов связи

Они возникли у абонентов «Билайна», МТС, «Мегафона», Теле2, кроме того, есть жалобы о сбоях в «Твиттере», свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Проблемы со связью подтверждают и наши корреспонденты, которые работают сейчас в центре Москвы. У некоторых наших коллег пропал домашний интернет. Стоит отметить, что в Минске о проблемах с интернетом сообщали в прошлом году каждое воскресенье, когда в столице Белоруссии проходили массовые протесты.