Вице-премьер Татьяна Голикова выступила против введения любого рода паспортов вакцинации

По ее словам, ограничивать таким образом передвижения людей недопустимо, передает ТАСС. Голикова добавила, что по научным данным коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием. Вице-премьер также сказала, что в первом квартале этого года планируется привить 20 миллионов россиян. При этом она сообщила, что произведено более 7,5 миллиона доз вакцины от коронавируса, из которых в регионы отправлены два миллиона доз.