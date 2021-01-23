Столичный штаб Алексея Навального сообщает о задержании своего координатора Олега Степанова

Его везут в ОВД «Даниловский». Ранее в МВД обвинили руководителей региональных штабов Навального, в том, что они приглашают несовершеннолетних граждан к участию в сегодняшних несогласованных акциях. Тем временем, депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Маркенко, как передает РИА Новости, предложил сажать на 5 лет за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции. За склонение к организации массовых беспорядков подготовленный законопроект предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.