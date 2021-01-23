Пользователи из России жалуются на сбои в работе «Твиттера», а также операторов связи «Билайн» и Ростелеком

Об этом же свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. В соцсетях также пишут о проблемах со связью в ряде городов, том числе и в Москве. При этом в пресс-службе «Билайна» заявили изданию «Открытые медиа», что информация о сбое не соответствует действительности.