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12:33, 23 января 2021

Пользователи из России жалуются на сбои в работе «Твиттера», а также операторов связи «Билайн» и Ростелеком

Об этом же свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. В соцсетях также пишут о проблемах со связью в ряде городов, том числе и в Москве. При этом в пресс-службе «Билайна» заявили изданию «Открытые медиа», что информация о сбое не соответствует действительности.



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