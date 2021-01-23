В департаменте транспорта Москвы заявили, что центральные станции метро работают в штатном режиме

В ведомстве добавили, что по требованию полиции возможны ситуативные закрытия некоторых выходов. Ранее телеканал Дождь сообщил, что оставили открытым только один выход на станцию метро «Пушкинская». На самой Пушкинской площади, по сообщениям наших корреспондентов, много силовиков, появились дружинники.

Ранее ряд ведомств предостерегали от участия в запланированных на сегодня акциях в поддержку арестованного Алексея Навального. Протесты прошли на Дальнем Востоке. Во Владивостоке вышли на улицы по разным данным от 500 до 3 тысяч человек, среди участников был журналист Юрий Дудь.

Сегодняшние акции не согласованы.