На Пушкинской площади в Москве начались задержания

По разным данным, в автозаки попали от 5 до 10 человек, в том числе и те люди, которые сидели на лавочках. Корреспонденты «Эха» сообщают, что на их глазах задержанного ударили об окно автозака. Численность людей на Пушкинской площади журналисты «Эха Москвы» оценивают на данный момент примерно в 300 человек. Данных от властей и организаторов запланированных протестов в поддержку Алексея Навального пока нет.

Полиция усилила меры безопасности на Пушкинской площади, где сегодня запланировано проведение несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Силовиков на Пушкинской площади довольно много: несколько групп примерно из 30-40 человек. Также на Пушкинской площади большая группа дружинников. Они выстроились возле памятника Пушкину по четверо в ряд. Всего их около 50 человек. Вся Пушкинская площадь и прилегающий к нему сквер оцеплены забором. Но проход на площадь открыт.

Основное скопление автозаков наблюдается у кинотеатра «Россия». Также автозаки были замечены у МХАТ имени Горького и на Тверской улице – в прилегающих к ней переулках. Там же ходят небольшие полицейские патрули