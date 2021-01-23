К задержанному шеф-редактору «Эха Москвы в Уфе» Валиеву не пускают адвоката

Кроме того, журналиста пытаются заставить пройти дактилоскопию. Об этом он сам сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне хотели сделать дактилоскопию, но я отказался, в связи с чем до сих пор нахожусь в отделе полиции. Адвокатов ко мне не пускают», — рассказал Р.Валиев.

Он отметил, что был задержан сегодня в 13.00, когда собирался начать видеосъемку несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального. «У меня с собой было служебное удостоверение и редакционное задание. Сначала подошел полковник Байбурин, проверил документы и порекомендовал вести себя осторожно. Через несколько минут подошел подполковник Шангареев и начал говорить, что здесь находиться нельзя, потому что никаких мероприятий нет, а будет уборка снега, и повел меня в служебный микроавтобус», — рассказал Р.Валиев.

По словам журналиста, там полицейский начал ему угрожать. «Он заявил, что есть ориентировка по подозрению в ограблении на человека, похожего на меня. Однако эта легенда у него из лексикона быстро исчезла. Затем он сфотографировал меня в тот момент, когда я приспустил маску, находясь в автобусе, потому что у меня запотели очки. После я маску надел, но меня все равно увезли в отдел полиции N9 Уфы за неношение маски в общественном месте и составили такой протокол», — заключил Р.Валиев.