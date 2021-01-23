РФПИ отрицает, что бизнесмен из Мексики купил 2 миллиона доз вакцины «Спутник»

В пресс-службе фонда заявили, что информация в СМИ не соответствует действительности. Накануне предприниматель из штата Веракрус на востоке Мексики сказал местным СМИ, что купил крупную партию российской вакцины от коронавируса, чтобы распространять ее в своей стране и Центральной Америке.