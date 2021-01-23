Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России произведено 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса

По ее словам, из них больше двух миллионов доз поставлены в регионы, передает ТАСС. По ее словам, в первом квартале этого года планируется привить от коронавируса 20 миллионов россиян. Голикова отметила, что коронавирус может понадобиться включать в календарь прививок на постоянной основе. По ее словам, ученые говорят, что с высокой долей вероятности коронавирус превратится в сезонное заболевание.