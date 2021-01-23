В восточной части России массовые протестные акции сопровождаются задержаниям

По данным портала ОВД-Инфо, к этому моменту в автозаках оказались почти две сотни человек, их число будет только расти.

Первые акции прошли на Дальнем Востоке – все митинги мирные, но везде акции пытались пресечь силовики. Где-то на улицы вышли десятки человек, но в крупных городах – тысячи. В Якутске, несмотря на пятидесятиградусный мороз, в митинге приняли участие не менее 300 человек. В Хабаровске около тысячи человек водили хоровод вокруг полиции на одной из центральных площадей, а затем устроили стихийное шествие, там задержаны десятки человек – по данным издания «Коммерсант» не менее 40. Похожие масштабы задержаний в Комсомольске-на-Амуре, во Владивостоке, в Южно-Сахалинске, в Новосибирске. В Благовещенске полицейские хватали даже простых прохожих. Во Владивостоке, по некоторым данным, в отделения доставили 26 несовершеннолетних подростков.

В автозаках оказываются в том числе журналисты, так в Уфе еще до начала акции задержали главного редактора местного отделения Эхо Москвы Руслана Валиева. Во многих городах задержанные жалуются на применение силы со стороны силовиков.

Ранее стало известно, что в Новосибирске возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.

Сегодняшние акции не согласованы с властями.