В центре Москвы усилены меры безопасности в связи с возможными несогласованными акциями в поддержку Алексея Навального

Станции метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» работают в штатном режиме, сообщает Дептранс Москвы.

Об ответственности за участие в сегодняшних несогласованных акциях предупредили Кремль, Генпрокуратура, СК, МВД и мэрия Москвы. Также с предостережениями выступали министерство просвещения, уполномоченный по правам ребенка и МИД, а Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять призывы выйти сегодня на улицы.