На Дальнем Востоке на акциях в поддержку Алексея Навального, по подсчетам правозащитников, задержали более 50 человек

Во Владивостоке участники акции перекрыли движение по центральной улице города. В мэрии говорят, что протестующих человек 500, местные СМИ оценили численность в три тысячи.

На акцию пришел журналист Юрий Дудь, автор одних из самых популярных неразвлекательных видео в русскоязычном сегменте портала Youtube. В Хабаровске протестовать вышли, по разным данным, от 250 человек, до тысячи Около полутора тысяч человек уже пришли на акцию протеста в Новосибирске, свыше тысячи — в Красноярске, передает издание «Медиазона».

Акции не согласованы с властями.

