Шеф-редактор «Эха Москвы в Уфе» Руслан Валиев задержан на акции протеста в поддержку Алексея Навального

Об этом он сообщил редакции. Журналист снял видео своего задержания

Руслану Валиеву вменяют невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, говорится в телеграм-канале «Эха Москвы в Уфе».

Сегодняшние акции не согласованы с властями.