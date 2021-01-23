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11:31, 23 января 2021

Шеф-редактор «Эха Москвы в Уфе» Руслан Валиев задержан на акции протеста в поддержку Алексея Навального

Об этом он сообщил редакции. Журналист снял видео своего задержания
Руслану Валиеву вменяют невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, говорится в телеграм-канале «Эха Москвы в Уфе».

Сегодняшние акции не согласованы с властями.



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