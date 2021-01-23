В «Единой России» предложили сажать на 5 лет за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции

За склонение к организации массовых беспорядков законопроект предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Его автором стал депутат Госдумы Евгений Марченко. Как передает РИА Новости, инициативу поддержали в СК и Верховном суде. О том, что сторонники Алексея Навального якобы пытаются привлечь детей и подростков к участию в протестах, ранее заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В самом ФБК эти обвинения отвергают. Фонд борьбы с коррупцией внесён в реестр иностранных агентов. Власти требуют от СМИ это упоминать.