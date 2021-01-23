Несогласованные акции в поддержку арестованного Алексея Навального проходят в ряде городов России

На Дальнем Востоке, по данным газеты «Коммерсант», в Хабаровске в автозаки попали около 40 протестующих, порядка 30 – в Комсомольске-на-Амуре, до 20 во Владивостоке и еще несколько в Якутске, где люди вышли протестовать в 50-градусный мороз.

В Новосибирске начались задержания на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального еще до официального ее старта. Об этом «Эху» рассказала корреспондент «Дождя» в городе Валерия Ратникова. Она также отметила, что на месте сейчас много сотрудников полиции. По сообщениям журналистки, митингующие не смогли попасть в оцепление, поэтому стали собираться у метро и скандировать лозунги