В России выявлен 20921 новый случай коронавируса

Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Оперативный штаб сообщил, что за сутки в России умерли от коронавируса 559 человек, из них 64 – в Москве. В штабе отметили, что для столицы это минимальный показатель с начала ноября. За сутки в России полностью выздоровело 27 779 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 68 971 летальный исход, выздоровело 3 109 315 человек.