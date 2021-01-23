Дональд Трамп-младший объявил, что перешел в мессенджер «Телеграм»

Сын теперь уже бывшего президента США заявил, что будет публиковать там свои материалы, поскольку недоволен политикой, которую проводят в Facebook, Instagram и Twitter. Ранее эти соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа-старшего после того как его сторонники ворвались в здание Конгресса.

