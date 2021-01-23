В Москве на Пушкинской площади задержан мужчина с плакатом, на котором написано, что он не боится, сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE. Его доставили в Тверской ОВД. На самой площади начали перекладывать плитку, пишет издание «Проект». Поблизости много полиции и спецтехники. В центре города сегодня ожидаются протесты в поддержку арестованного Алексея Навального. Об ответственности за участие в сегодняшних несогласованных акциях предупредили Кремль, Генпрокуратура, СК, МВД и мэрия Москвы. Также с предостережениями выступали министерство просвещения, уполномоченный по правам ребенка и МИД, а Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять призывы выйти сегодня на улицы.