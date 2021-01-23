Около сотни человек, по данным газеты «Коммерсант», задержаны на акциях в поддержку Навального на Дальнем Востоке

Около сотни человек, по данным газеты «Коммерсант», задержаны на акциях в поддержку Алексея Навального на Дальнем Востоке. По словам источника издания в полиции, в Хабаровске в автозаки попали около 40 протестующих, порядка 30 – в Комсомольске-на-Амуре, до 20 во Владивостоке и еще несколько в Якутске, где люди вышли протестовать в 50-градусный мороз. Проект «ОВД-Инфо» подсчитал, что в 13 городах задержали 48 человек.

Во Владивостоке участники акции перекрыли движение по центральной улице города. В мэрии говорят, что протестующих человек 500, местные СМИ оценили численность в три тысячи. На акцию пришел журналист Юрий Дудь, автор одних из самых популярных неразвлекательных видео в русскоязычном сегменте портала Youtube. В соцсетях появились видео, как силовики в полном обмундировании, в шлемах, со щитами дубинками бегут к протестующим. В Хабаровске протестовать вышли, по разным данным, от 250 человек, до тысячи. Участники акции, как рассказали местные журналисты, водили хоровод вокруг оцепления из сотрудников ОМОНа. Проект «ОВД-Инфо» сообщает, что, по словам задержанных, в отделе полиции Хабаровска их били палками.

Акции не согласованы с властями.