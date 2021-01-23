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10:05, 23 января 2021

Государственная Дума может ужесточить наказание за вовлечение детей в несогласованные митинги

Соответствующий Законопроект разработал депутат от «Единой России» Евгений Марченко.

Парламентарий предлагает отказаться от административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несакционированные акции и митинги. И установить за это деяние уголовную ответственность с санкциями, предусматривающими наказание до пяти лет лишения свободы. Вместе с этим предлагается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

Как сообщают РИА Новости, Следственный комитет России и Верховный суд уже поддержали данную инициативу, правительство РФ пока отзыв не подготовило.

Ранее Единая Россия уже неоднократно пыталась ужесточить правила проведения митингов. В частности, предлагалось запретить финансировать их из иностранных источников, а также приравнять пикетные очереди к публичным акциям и ввести ряд запретов для журналистов, освещающих такие мероприятия.



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