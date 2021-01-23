Жители Якутска вышли на акцию в поддержку Алексея Навального в 50-градусный мороз

Газета «Якутск вечерний» пишет о 300 протестующих. Во Владивостоке в акции приняли участие, по данным мэрии, 500 человек, по оценке местных СМИ — около 3 тысяч, в том числе журналист Юрий Дудь. В Хабаровске протестовать вышли около тысячи человек, в мэрии говорят, что 250. Полиция применила силу, рассказал радиостанции «Эхо Москвы» местный журналист Сергей Мингазов.

По словам Сергея Мингазова, протестующие пытались пройти по главным улицам Хабаровска, но полиция этому помешала.

По данным проекта ОВД — инфо, в 10 городах задержаны 44 человека.

Протесты ожидаются сегодня и в Москве. Колонна полицейских микроавтобусов полчаса назад проследовала по Новому Арбату в сторону Кремля. Акции не согласованы с властями.