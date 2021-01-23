Корпорация Google пригрозила запретить доступ к своему поисковику в Австралии

Поводом стал законопроект, с помощью которого власти страны хотят заставить владельцев интернет-платформ платить за публикацию и распространение контента, произведенного местными СМИ, передает британская медиакомпания «Би-би-си». Крупнейшая в мире соцсеть Facebook тоже высказала готовность отказать своим австралийским пользователям в возможности делиться новостными статьями.