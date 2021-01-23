«Интерфакс»: Президент Туркменистана поручил зарегистрировать российскую вакцину «ЭпиВакКорона»

Это передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. В понедельник Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение на своей территории другой российской вакцины от коронавируса– «Спутник».