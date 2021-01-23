Акции в поддержку арестованного Алексея Навального проходят на Дальнем Востоке и в Сибири

Участники сообщают о задержанных в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. Проект «ОВД-Инфо» сообщает, что, по словам задержанных, в отделе полиции Хабаровска их били палками. По оценке сайта DVhab.ru и «Новой газеты», на акцию в городе вышли около тысячи человек, в мэрии говорят, что 250. Во Владивостоке, по оценке местных журналистов, протестуют до трех тысяч человек. Как сообщается в твиттер-аккаунте «Команда Навального», в акции там принял участие журналист Юрий Дудь.

В Иркутске задержан координатор штаба Алексея Навального Сергей Беспалов.

Протесты ожидаются сегодня днем и в Москве.

Об ответственности за участие в сегодняшних несогласованных акциях предупредили Кремль, Генпрокуратура, СК, МВД и мэрия Москвы. Также с предостережениями выступали министерство просвещения, уполномоченный по правам ребенка и МИД, а Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять призывы выйти сегодня на улицы.

