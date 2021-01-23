Ирландский боец смешанных единоборств Макгрегор предстоящей ночью проведет реванш с американцем Дастином Порье

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор предстоящей ночью проведет реванш с американцем Дастином Порье.

Для Макгрегора предстоящее сражение – первое более чем за год. Порье попытается взять у ирландца реванш за поражение, которое он потерпел еще в 2014 году. С тех пор оба бойца были чемпионами в легком весе по версии организации UFC, но уступали в сражении с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Порье, правда, обладал временным титулом.

Впрочем, несмотря на то, что бой между американцем и Макгрегором не является титульным, эксперты считают его одним из наиболее ожидавшихся в серии. Некоторые даже не исключают, что с победителем сражения может встретиться и действующий чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов – в случае, правда, если он решит возобновить карьеру.

Накануне Макгрегор и Порье прошли процедуру взвешивания: американец оказался тяжелее ирландца почти на полкилограмма. После этого при традиционной «битве взглядов» Порье подарил своему сопернику бутылку с острым соусом. Это вызвало улыбку Макгрегора, после чего оппоненты несколько раз обменялись рукопожатиями.

Уже известны и официальные гонорары. Макгрегор за бой получит 5 млн долларов, а с учетом заработка от трансляции доход может возрасти до 20 млн. У Порье гонорар значительно скромнее: за бой он без учета средств от телевидения получит только 1 млн долларов.

Бой между Макгрегором и Порье состоится в рамках турнира UFC по смешанным единоборствам, проходящего в Абу-Даби.