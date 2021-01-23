В десятках российских городов сегодня запланированы масштабные несогласованные с властями акции

В десятках российских городов сегодня запланированы масштабные протестные акции, которые российские власти считают незаконными. Соратников оппозиционера Алексея Навального и активистов начали задерживать задолго до демонстраций.

Массовые митинги по всей стране анонсировали после того, как вернувшегося в Россию Алексея Навального арестовали на 30 суток. Затем соратники политика опубликовали одно из самых впечатляющих расследований — о резиденции под Геленджиком за 100 миллиардов рублей, которая, как утверждается, принадлежит президенту Владимиру Путину. Это видео вышло в тренды платформы YouTube, его посмотрели более 50 миллионов человек, и многие заявили о готовности присоединиться к протестам. До этого момента далёкий от политики российский сегмент соцсети TikTok буквально захлестнула волна видеозаписей в поддержку Навального и с призывами выходить на улицу.

Власти пытаются это пресечь — Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы к участию в протестах, в МВД пообещали привлекать за них к ответственности, прокуратура потребовала блокировок, уже есть и уголовные дела. Кроме того, задерживали соратников и сторонников Навального. К политикам, активистам и журналистам приходили полицейские и вручали им предостережения от участия в несанкционированных акциях и призывам к ним. В школах и университетах учащимся грозят отчислениями или постановкой на учет.

В большинстве городов сторонники Навального не пытались согласовать митинги. Там, где заявки подавались, организаторам отказывали со ссылкой на эпидемиологические ограничения.

Политолог Владимир Пастухов считает призыв Алексея Навального выходить на улицы 23 января небезопасным для тех, кто хочет принять участие в акции. Такое мнение он высказал в эфире «Эха». Действия оппозиционного политика способствуют разобщению людей, подчеркнул Пастухов.

На акцию протеста, по мнению Владимира Пастухова, могут прийти только те, кто готов пожертвовать собой и своей свободой, как Алексей Навальный.