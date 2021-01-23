В ряде городов, где состоялись первые на сегодня несогласованные акции в поддержку Навального, задерживают участников

В ряде городов, где этим утром состоялись первые на сегодня несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, задерживают участников. Точное число пока неизвестно. В Хабаровске, где по оценке журналистов, на улицы вышли порядка тысячи человек, счет задержанных идет на десятки. При чем, более массовые задержания последовали уже под конец, когда большая часть митингующих покинула центральную площадь.

Во Владивостоке, по данным Новой газеты, с площади возле Дома офицеров Флота уехал первый микроавтобус с задержанными. Всего задержаны около 12 человек. На кадрах видно, как силовики заламывают руки протестующим.

Со стороны протестующих в ОМОН летят пластиковые бутылки с жидкостью, камни и мелочь, что разогревает конфликт, сообщается на сайте Новости Владивостока. Отмечается, что людей очень много, и они разрозненные. Одна часть идёт на площадь, другая — остаётся стоять напротив силовиков. Крыши тоже заполнены людьми, наблюдающими за происходящим.