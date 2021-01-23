Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова

Его признали виновным в неповиновении требованию полицейского. В минувший четверг Гильманов приехал в ОВД по Даниловскому району к задержанному юристу Фонда борьбы с коррупцией (Российские власти считают ФБК иностранным агентом) Владлену Лосю. Как сообщали в «Апологии протеста», там на Гильманова напал сотрудник полиции, сбил его с ног, положил лицом в пол и несколько раз пнул по спине.

В составленном на адвоката протоколе говорится, что он якобы самовольно пробежал через контрольно-пропускной пункт. Полицейский выбежал за ним и попросил остановиться, однако Гильманов не отреагировал. В связи с этим сотрудник применил к нему физическую силу. Российские власти считают ФБК иностранным агентом