В ряде городов начались задержания на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального

Так, в Хабаровске, по оценке местного интернет-портала ДВХАБ, собралось порядка тысячи человек и очень много силовиков. Даже на фотографияъх видно, что их значительно больше, чем на всех предыдущих акциях, которые проходили в городе с июля каждую субботу в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Людей начали задерживать еще перед началом мероприятия. В полиции оказался, в том числе координатор хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин. Но более массовые задержания последовали, когда большая часть протестующих уже покинула площадь. Как пишет в твиттере «Новая газета», люди убегают от ОМОНа по центральным улицам. Двое задержанных не выкрикивали лозунгов. Непонятно, были ли они вообще участниками акции. По данным издания, во Владивостоке, где собралось порядка 800 человек, ОМОН побежал на протестующих и начал задерживать.

Акции, которые власти считают незаконными, планируются сегодня в Москве. Мэр Сергей Собянин призвал сохранять коронавирусные ограничения. Он также назвал «циничными» попытки вовлечь в протесты подростков. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил родителей следить за своими детьми

Напомним, власти отказали в проведении массовых мероприятий в эту субботу, объяснив это угрозой заражения в пандемию коронавируса.

