СК и Верховный суд РФ поддержали законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги

За это предлагается до 5 лет лишения свободы. А за склонение подростков к организации массовых беспорядков — до десяти лет.

В Следственном комитете обратили внимание на то, что данные меры предлагаются из-за возрастающей общественной опасности действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения имеющихся мер административной и уголовной ответственности, передают РИА Новости. Об инициативе депутата-единоросса Евгения Марченко ужесточить наказание стало известно сегодня. По его словам, данный проект находится на рассмотрении правительства.

Сразу несколько федеральных ведомств призывало воздержаться от участия в несогласованных акциях в поддержку Навального в субботу. Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов заявил, что действия участников несогласованных акций могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

Сторонники Навального, задержанного на 30 суток, намерены провести акции в его поддержку сегодня в нескольких городах России. Власти назвали их незаконными.

В ряде городов митинги уже стартовали. В хабаровской акции, которая уже завершается, по оценке «Новой газеты», приняли участие порядка тысячи человек. Администрация города сообщила о 250 протестующих. Местный портал ДВХАБ сообщает о большом числе силовиков и десятках задержанных.

Во Владивостоке на площади Борцов за власть Советов собралось около 800 человек. Люди скандируют: «Перемен!» и «Свободу!» Силовики пока не предпринимают никаких действий.

В Магадане митинг в местном Гайд-парке начался на час позже, чем в Хабаровске и на Камчатке. Как сообщает издание «Весьма», в нем участвуют около 150 человек. Пока везде, кроме Хабаровска, акции обходятся без задержаний.

В Новосибирске в эти минуты должен начаться митинг. Практически на каждом перекрестке посты ДПС, передаёт корреспондент «Новой», выставили металлические ограждения.