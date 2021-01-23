В Белоруссии сегодня ожидается первая общенациональная акция протеста в этом году

Ее участники намерены встать в цепи солидарности с так называемыми «героями перемен».

Традиционно о готовящихся акциях в Белоруссии сообщают различные оппозиционные интернет-издания и телеграм-каналы. Из их сообщений следует, что митинги и цепи солидарности будут носить районный характер: людей призывают протестовать прямо у своих домов и на ближайших улицах. В частности, темой акции будет солидарность с теми, кто, по словам сторонников оппозиции, выходил на масштабные митинги и шествия, отстаивал права и свободы, а также писал правду о ситуации в Белоруссии.

Отдельные немногочисленные акции против действующих властей наблюдались и в последние дни. В четверг, например, силовики задержали 18 участников марша по одной из улиц Минска, сообщили в правозащитном центре «Весна». Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, в свою очередь, призвала созвать заседание Совета безопасности ООН и включить ситуацию в стране в повестку дня. Пока что в организации ограничились неформальной встречей, созванной по инициативе ряда европейских стран и США.

Протесты в Белоруссии не утихают уже почти полгода – с тех пор, как победителем президентских выборов с результатом в 80% был объявлен действующий лидер Александр Лукашенко.