МОК рассматривает возможность провести вакцинацию от коронавируса всех участников летней Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность провести вакцинацию от коронавируса всех участников летней Олимпиады в Токио. Данная идея прорабатывается совместно со Всемирной организацией здравоохранения, пишет газета «Дейли телеграф». Ранее сообщалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.

В пятницу британская газета «Таймс» со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за пандемии. Позже власти Японии опровергли эту информацию.