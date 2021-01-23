Глава МИД Венгрии назвал двойными стандартами призывы отказаться от сотрудничества с РФ из-за задержания Навального

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал двойными стандартами призывы европейских политиков отказаться от сотрудничества с Россией из-за задержания Алексея Навального. По его мнению, несмотря на громкие заявления, западноевропейские страны вряд ли начнут отказываться от взаимовыгодных проектов с Россией на двустороннем уровне. «Многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», — сказал министр в интервью РБК. Он отметил, что не обсуждал этот вопрос в ходе своего визита в Москву.
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