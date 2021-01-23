Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города не ходить на акцию в поддержку Алексея Навального. Градоначальник отметил, что в столице сохраняются риски распространения коронавируса и попросил соблюдать установленные ограничения. Акцию он назвал «недопустимой».

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева предупредила, что участие в массовой акции может привести к всплеску заболеваемости и новым ограничениям.

Андреева обратилась к гражданам с призывом, чтобы они не перечеркивали ту работу, которая была сделана для стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.