Власти Пекина с сегодняшнего дня переводят школьников на дистанционное обучение. Такое решение власти города приняли, когда в больницах китайской столицы насчитывалось около 40 инфицированных.

До конца семестра пекинские школьники будут посещать занятия онлайн, то же касается и всех внешкольных образовательных центров. До этого принимать детей перестали детские сады. Причем такие ограничения в городе приняли, когда количество госпитализированных с коронавирусом достигло 40 человек. Наибольший прирост заболевших зафиксировали в районе Дасин, после чего его жителям запретили покидать город. На территории района закрыли все торговые центры. Ранее из-за вспышек заражения в Пекине началось массовое тестирование населения на коронавирус. За прошлые сутки выявили чуть более сотни новых случаев. Власти беспокоятся из-за приближающегося «праздника весны» — Нового года по лунному календарю, который приходится на 12 февраля. В это время семьи собираются вместе, съезжаясь со всей страны, что может подстегнуть темпы прироста заболевших. Китай год назад стал очагом распространения коронавируса, но благодаря жестким ограничениям, стране удалось сдерживать вирус, и за все время там зафиксировали лишь 90 тысяч случаев заболевания.

Власти Китая сообщают также о новом эпицентре распространения коронавируса – он находится в провинции Цзилинь.